富士ゼロックス株式会社

富士ゼロックス総合教育研究所が営業機会を創り出す面談スキル強化プログラムPSS最新版を提供開始

2016年10月25日

富士ゼロックス総合教育研究所

富士ゼロックス総合教育研究所が営業機会を創り出す面談スキル強化プログラムPSS最新版を提供開始

営業の積極性を引き出し、実行力を高める最新の学習スタイルを採用

株式会社富士ゼロックス総合教育研究所(本社:東京都港区、代表取締役社長:小串記代)は、営業機会を創り出す面談スキル強化トレーニングとして、PSS: Professional Selling Skillsプログラム*1の最新版の提供を、今月開始しました。

ビジネス環境の変化が激しい中、お客様は費用対効果の高い最善の意思決定をしたいと考えています。そのために自社の課題を明確化し、社内の複雑な意思決定プロセスを進捗させる手助けをしてくれる営業を望んでいます。これからの営業には、お客様の経営課題から業務課題までを知り抜き、共に課題解決を進めて行くプロフェッショナルな面談スキルが求められています。

こうしたニーズに応えるため、「鋭く的を射た視点」でお客様と深く情報交換を行う面談スキルを育成すべく、最新の調査結果*2に基づいて、PSSをリニューアルいたしました。

リニューアルに際して、受講者が積極的に新たなスキルを習得しスムーズに実践につなげられる学習技法をふんだんに採用しました。ガイデッドディスカバリーという、対話を通してポイントを掘り下げ受講者を理解へ導く手法や、ゲーム性を取り入れることにより、『「わかる」から「できる」、そして「使える」』を目指したスキルトレーニングとなっています。また、スキル強化のフォローアップや上司向けコーチングのe-learningがセットになっており、研修を一過性のイベントに終わらせず、スキル定着を確かなものにすることができます。

PSSは、世界50カ国(主に欧米、アジアパシフィック)で300万人以上に受講されているロングヒット商品です。当社が1989年の創立以来取り組んできた営業力強化支援の中核商品であり、お客様のニーズを中心とした長期的な信頼関係を構築するスキルを習得できるプログラムとして日本でも延べ3000社以上に採用されています。

*1 PSS著作権元は営業力強化での世界のリーディングカンパニーMiller Heiman Group(米国ネバダ州)です。当社はアライアンスパートナー契約を結び、日本でのPSS販売権を保持し日本語版を開発提供しています。

*2 MHI Research Institute ”Sales Best Practices Study2014: The Pursuit of World-Class Performance”

■プログラムの概要

営業機会を創り出す面談スキル PSS(Professional Selling Skills)

○ねらい

お客様とオープンな情報交換を行い、お互いの利益となる合意に至るために必要な面談スキルを体系的に習得します。

○学習内容

核となるスキル:コラボレーションテクニック、オープン、ディスカバー(質問)、無関心の克服、サティスファイ(説得)、クローズ 心配ごとの解消

○学習技法

チームチャレンジ、ビデオ学習、インタラクティブ演習、コールプラン、など

○効果

お客様のビジネスを理解し、示唆に富んだ質問をすることで、お客さまの課題や要望をしっかり捉えられるようになります。そして、複雑に入り組んだ解決策を、事実を提示しながら分かりやすく説明できるようになります。

詳細は以下の公式サイトページをご覧ください。

http://www.fxli.co.jp/service/sp/9692.html

■価格

○受講対象 営業担当者/営業マネジャー/マーケティング担当/顧客接点のあるエンジニア、技術者

○期間 2日間

○1コースの受講人数 12名

○提供価格(企業内コースのみ)

お客様ごとの設計内容によって変わりますので、都度お問い合わせください。

ご参考:1クラス12名の場合132万円(税別)

発売キャンペーン価格 1クラス12名96万円 2016年12月末契約分まで

◆ 本件に関するお問い合わせは、富士ゼロックス総合教育研究所 コンサルティング1部 事業推進Gまで

社名 : 株式会社富士ゼロックス総合教育研究所

(土・日・祝日を除く、9:00~12:00、13:00~17:00)

e-mail : webmaster@fxli.co.jp

公式サイト : http://www.fxli.co.jp

【富士ゼロックス総合教育研究所概要】

社名 : 株式会社富士ゼロックス総合教育研究所

本社所在地 : 東京都港区六本木3-1-1 六本木ティーキューブ14階

設立日 : 1989年9月21日

代表取締役社長: 小串 記代

資本金 : 1億円(発行済み株式総数2,000)

株主構成 : 富士ゼロックス株式会社 100%出資

事業概要 : 経営者・管理者・一般従業員に対する教育ならびに研修所等

教育施設の運営および受託管理

教育機器・教材の開発および販売

書籍・雑誌の出版および販売

催事の企画・実施

コンピュータのソフトウェアの開発、販売およびコンサルティング

上記に関連付帯する業務