JAL×オールアバウト 国内在留の外国人向けに国内旅行促進タイアップキャンペーンを開始

2016/10/21

国内在留の外国人向けに国内旅行促進タイアップキャンペーンを開始

日本航空株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:植木 義晴、以下「JAL」)と、株式会社オールアバウト(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:江幡 哲也、以下「オールアバウト」)は、日本在留の外国人に国内旅行を楽しんでいただくため、2016年10月20日より、両社の英語ホームページでタイアップキャンペーンを実施します。日本の航空会社が総合情報サイトと提携して、日本在留の外国人向けにキャンペーンを行うのは初めての取り組みとなります。

JALとオールアバウトは、訪日外国人に限らず、日本在留の外国人の方にも日本各地の魅力を伝え、国内での観光需要の創出に向けて、新たな企画にチャレンジしてまいります。

(1)「All About Japan」旅行特集記事の投票キャンペーン

外国人のお客さまに国内各地の魅力と国内旅行の楽しさを知っていただき、各地に観光に行っていただくため、オールアバウトが運営している日本総合情報サイト「All About Japan」(以下「AAJ」)の英語ホームページにて、外国人の「日本通」ライターが過去に執筆した観光地・日本の食に関する記事から気に入った作品を選ぶ投票キャンペーン「All About Japan Travel Award 2016」を実施します。日本にお住まいの投票者の中から抽選で、JAL国内線航空券(1組2名)のほか、旅行関連の賞品をプレゼントします。

(2)JAL国内線搭乗キャンペーン

日本国内の各地に足を運び、現地の魅力を自ら体験していただくために、JAL国内線搭乗キャンペーンを実施します。2016年10月20日~2017年2月28日のキャンペーン期間中にJAL日本地区の英語サイト(www.jal.co.jp/en)にて対象の国内路線・運賃をご予約・購入した上、ご搭乗された方から抽選で8名さまにAmazonギフト券1万円分を差し上げます。

キャンペーンの詳細は両社のキャンペーンサイトをご覧ください。

JAL:http://www.jal.co.jp/en/dom/campaign/travelon/

AAJ:http://campaign.allabout-japan.com/en/travel-awards-2016/index.html

■「All About Japan」について URL:http://allabout-japan.com/en/

2015年9月に開設したAll About Japanは、“外国人目線で日本の魅力を発掘・発信”をビジョンに、観光だけでなくグルメ・文化・技術といったカテゴリで、通な国内情報をはじめ、海外における日本情報までも幅広く取り扱う日本総合情報サイトです。週替りに設定されたテーマ(ex:RAMEN、ONSEN、Cafe、BENTO、Toilets)にあわせ、国内外在住の日本通な外国人ブロガーならびにライター約500名によるオリジナル記事を、英語、中国語(簡体字・繁体字)、タイ語、韓国語の計5ヶ国語で紹介しています。