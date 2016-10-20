プレスリリース共同通信PRワイヤーより最新のプレスリリースを紹介
プレスリリース一覧に戻る PRワイヤーで同じプレスリリースをみる PRWire

株式会社岡村製作所

株式会社エヌエスオカムラが「循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰」を受賞

2016年10月20日

株式会社 岡村製作所

株式会社エヌエスオカムラが「循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰」を受賞

株式会社 岡村製作所のグループ会社である株式会社エヌエスオカムラ（岩手県釜石市、社長 鎌倉康雄）は、環境省が行う循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰制度において、平成28年度の「循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰」を受賞しました。
この表彰は、総物資投入量・資源採取量・廃棄物等発生量・エネルギー消費量の抑制、再使用、再生利用などに顕著な功績があった個人、企業、団体または地区を表彰し、その功績をたたえるものです。
オカムラでは、関連会社も含めたオカムラグループ全体で、製品とサービスにおける環境配慮としてさまざまな活動を行っています。その一環として、エヌエスオカムラが独自に取り組んだ「塗装前処理のプロセス変革による化成スラッジ排出ゼロ化」を実現させ、この成果が環境に配慮した循環型社会の形成に顕著な成果を上げた先駆的、独創的な取り組みとして評価されました。

「循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰」受賞概要

名称  循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰
主催  環境省
受賞対象  株式会社エヌエスオカムラ
            「塗装前処理のプロセス変革による化成スラッジ排出ゼロ化」
表彰式  2016年10月20日（木）13：00～徳島文理大学アカンサスホールにて
         「第11回3R推進全国大会」循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰式

エヌエスオカムラは2015年1月より塗装前処理プロセスを独自の技術で構成される処理プロセスに変革させ、

1  産業廃棄物である化成スラッジ排出の完全ゼロ化
2  工場エネルギー原単位の10％削減
3  塗装設備・品質の安定化

の3つを同時に達成することができました。これらの成果が環境に配慮した循環型社会の形成に顕著な成果を上げた先駆的、独創的な取り組みとして評価されました。
なお、変革の技術は、従来の化成材料に替わってシランカップリング剤を独自の方法で用いたことにありますが、シラン剤にはPRTR対象物資も一切含まれないため、化学物質使用量の低減にも大きく寄与しています。

株式会社エヌエスオカムラの概要

社名  株式会社エヌエスオカムラ
事業内容  物流システムラック製品およびデスクシステム製品の製造および販売
設立  1991年10月
所在地  岩手県釜石市鈴子町23番15号
代表者  代表取締役社長　鎌倉 康雄
資本金  1億円
株式  株主
         株式会社 岡村製作所
         新日鐵住金 株式会社
         株式会社 関西岡村製作所

プレスリリース一覧に戻る PRワイヤーで同じプレスリリースをみる PRWire
PRワイヤーロゴ

共同通信PRワイヤーがあなたのプレスリリースを責任を持ってお届けします。

共同通信PRワイヤーは、わが国を代表する通信社である共同通信社のグループ企業として設立された、国内唯一の世界標準の広報通信社です。共同通信PRワイヤーがご提供するワイヤーサービスは、報道機関の方々からのご協力とご承認を得て作成した「最新のメディア向け配信リスト」を使い、共同通信社が全力を挙げて作り上げた国内広報通信システムを通じて、適切な配信先にいち早く、プレスリリースをお届けするものです。

PRワイヤー

pet_banner_ロゴ入り
株式会社マイスターアソシエイツ
バナー02

K.K. Kyodo News Facebookページ

ニュース解説特集や映像レポート、エンタメ情報、各種イベント案内や開催報告などがご覧いただけます。

第96回天皇杯　トピックス

ラウンド１６（４回戦）マッチスケジュール決定

第９６回天皇杯全日本サッカー選手権大会　ラウンド１６（１１月９日、１２日開催）のマッチスケジュール（キックオフ時間、試合会場）が下記の通り決まりました。 【第９６回天皇杯全日本サッカー選手権大会】[ラウンド１６] ﾏｯﾁ … 続きを読む

イベント&セミナー

きさらぎ会Image

東京きさらぎ会10月例会 logo:KyodoWeekly

東京きさらぎ会10月例会

共同通信社の 「きさらぎ会」 東京１０月例会で、 遠藤利明・五輪担当相が 「２０２０年東京五輪・パラリンピック大会の成功に向けて」と題して講演した。 「東京五輪は日本の最新技術、芸術、文化を世界へ発信する最高のチャンス」と強調。その上で、五輪・パラリンピックを契機とする地域振興に取り組む姿勢を 示し、自治体の積極的な参加を呼び掛けた。

詳しく

スポーツの歴史の検証

もっと見る

banner300_94
きさらぎ会バナーside@2x
もっと知りたい！韓国TVドラマ　創刊10周年キャンペーン！
全国スポーツ懇話会　バナー
「弁当の日」応援プロジェクト　バナー
ふるさと発見 新聞社の本
DRIVE & LOVE
11月11日はいただきますの日

Daily アクセス RANKING

  1. ＪＲ東日本「駅弁味の陣2016」を開催中　 “駅弁大将軍”を選ぶのはあなた！　画像１ ＪＲ東日本「駅弁味の陣2016」を開催中　 “駅弁大将軍”を選ぶのはあ...
  2. ショック！生き返った人の39％が「死後も意識はあった」と証言　画像１ ショック！生き返った人の39％が「死後も意識はあった」と証言...
  3. TGCキャプチャ 大学生が地元のPRステージをプロデュース　TGC北九州2016...
  4. 理想な乗り心地でパンク知らず　通勤者向け自転車が登場！　画像１ 理想な乗り心地でパンク知らず　通勤者向け自転車が登場！...
  5. 食料自給率1位は北海道、最低はもちろん東京　あなたの地域の自給率は？　画像１ 食料自給率1位は北海道、最低はもちろん東京　あなたの地域の自給率は？...
  6. 安眠を得るために。あなたの寝室から断捨離したい８アイテム　画像１ 安眠を得るために。あなたの寝室から断捨離したい８アイテム...
  7. 映画『ジェーン』公開記念イベントに登場した熊田曜子 熊田曜子、妊娠中の不倫は「一生言われるくらいひどい！」　ウエスタン風ミ...
  8. 蕎麦とカツ丼セットが１０５０円で！ハッピーアワーも気になる名店　画像１ 蕎麦とカツ丼セットが１０５０円で！ハッピーアワーも気になる名店...
  9. ビジネスクラスの機内食レポ。キャセイパシフィック航空「羽田～香港」　画像１ ビジネスクラスの機内食レポ。キャセイパシフィック航空「羽田～香港」...
  10. 外国人向けの日本ガイドブック、ここが不思議！面白い！５選～フランス編～　画像１ 外国人向けの日本ガイドブック、ここが不思議！面白い！５選～フランス編～...
このページのトップへ