株式会社岡村製作所

株式会社エヌエスオカムラが「循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰」を受賞

2016年10月20日

株式会社 岡村製作所

株式会社エヌエスオカムラが「循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰」を受賞

株式会社 岡村製作所のグループ会社である株式会社エヌエスオカムラ（岩手県釜石市、社長 鎌倉康雄）は、環境省が行う循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰制度において、平成28年度の「循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰」を受賞しました。

この表彰は、総物資投入量・資源採取量・廃棄物等発生量・エネルギー消費量の抑制、再使用、再生利用などに顕著な功績があった個人、企業、団体または地区を表彰し、その功績をたたえるものです。

オカムラでは、関連会社も含めたオカムラグループ全体で、製品とサービスにおける環境配慮としてさまざまな活動を行っています。その一環として、エヌエスオカムラが独自に取り組んだ「塗装前処理のプロセス変革による化成スラッジ排出ゼロ化」を実現させ、この成果が環境に配慮した循環型社会の形成に顕著な成果を上げた先駆的、独創的な取り組みとして評価されました。

「循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰」受賞概要

名称 循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰

主催 環境省

受賞対象 株式会社エヌエスオカムラ

「塗装前処理のプロセス変革による化成スラッジ排出ゼロ化」

表彰式 2016年10月20日（木）13：00～徳島文理大学アカンサスホールにて

「第11回3R推進全国大会」循環型社会形成推進功労者環境大臣表彰式

エヌエスオカムラは2015年1月より塗装前処理プロセスを独自の技術で構成される処理プロセスに変革させ、

1 産業廃棄物である化成スラッジ排出の完全ゼロ化

2 工場エネルギー原単位の10％削減

3 塗装設備・品質の安定化

の3つを同時に達成することができました。これらの成果が環境に配慮した循環型社会の形成に顕著な成果を上げた先駆的、独創的な取り組みとして評価されました。

なお、変革の技術は、従来の化成材料に替わってシランカップリング剤を独自の方法で用いたことにありますが、シラン剤にはPRTR対象物資も一切含まれないため、化学物質使用量の低減にも大きく寄与しています。

株式会社エヌエスオカムラの概要

社名 株式会社エヌエスオカムラ

事業内容 物流システムラック製品およびデスクシステム製品の製造および販売

設立 1991年10月

所在地 岩手県釜石市鈴子町23番15号

代表者 代表取締役社長 鎌倉 康雄

資本金 1億円

株式 株主

株式会社 岡村製作所

新日鐵住金 株式会社

株式会社 関西岡村製作所