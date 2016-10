ソフトバンク コマース&サービス株式会社

SoftBank SELECTION、新たにオーディオブランド「GLIDiC」を立ち上げ

2016年10月20日

ソフトバンク コマース&サービス株式会社

~第1弾として、圧倒的な品質とコストパフォーマンスを実現した

「Sound Air WS-5000」と「Sound Air WS-3000」を発売~

ソフトバンク コマース&サービス株式会社は、「SoftBank SELECTION(ソフトバンクセレクション)」より、「動くひとの、音」をキーメッセージにした、新しいオーディオブランド「GLIDiC(グライディック)」を2016年10月20日に立ち上げます。

「SoftBank SELECTION」は、人々の音楽を楽しむスタイルが携帯音楽プレイヤーからスマートフォンに移行する中で、Bluetoothによるワイヤレス化やハイレゾ技術の採用など音楽再生環境の変化や技術の進化に合わせ、スマートフォン向けオーディオ製品の企画・自社開発に取り組んできました。最近では、ハイレゾ対応イヤホン「SE-5000HR」が国内最高権威のオーディオ・ヴィジュアル・アワード「VGP」で金賞を3期連続で受賞するなど、クリアな本格サウンドと直感的かつ高級感のあるプロダクトデザインが、音響専門家やオーディオファンの方々から高い評価を獲得しました。このたび、SoftBankの枠を超え、より多くのお客さまに「SoftBank SELECTION」のハイコストパフォーマンスな優れたオーディオ製品をお届けしたいという思いのもと、これまで培った音に対する技術力と、スマートフォンへの深い理解を融合した新しいオーディオブランド「GLIDiC」を立ち上げることとなりました。

第1弾として、美しいアルミニウムボディとワイヤレスの軽快な装着感を両立したネックバンドイヤホン「Sound Air WS-5000」を2016年11月25日より、また、国内最小クラスを実現したワイヤレスヘッドセット「Sound Air WS-3000」を10月21日より、それぞれSoftBank SELECTION取扱店※およびSoftBank SELECTION オンラインショップにて発売します。なお、SoftBank SELECTION オンラインショップでは10月20日より、両製品の予約の受け付けを開始します。

※ 一部店舗を除く。

【GLIDiC(グライディック)】

「GLIDiC」のブランド名は、「滑空する」という意味の「GLIDE(グライド)」に、「~の」「~に関係する」という意味の接尾辞「ic」を合わせた造語です。スマートフォンを持ち歩き、何者にも縛られずに自由に移動するユーザーイメージと、航空機の「グライダー」がゆっくりと滑らかに滑空するように「いつでもどんな状況でもクリアで滑らかなサウンドを提供する」というブランドの思いが込められています。

キーメッセージの「動くひとの、音」は、私たちのターゲットユーザーを「スマートフォンユーザー=動く人」と捉え、通勤や通学などの「移動時の利用に最適な音や使い心地を追求する」という意味が込められています。

テーマは、「モバイルに最適なサウンドエクスペリエンスの提供」です。私たちは、音楽はもちろんのこと、動画視聴や通話などスマートフォンでの音体験を「サウンドエクスペリエンス」と定義します。「GLIDiC」は、「現代を生き、動く、全てのスマートフォンユーザー」に向けて「モバイルに最適なサウンドエクスペリエンスの提供」をテーマに生み出されたブランドです。スマートフォンに精通したオーディオブランドとして、音楽再生時のボーカルはもちろん、動画視聴や通話においても“人の声”がはっきりとクリアに聞き取りやすいよう、独自のチューニングを施しています。また、フォーマルにもカジュアルにも映える、都会的で洗練されたデザインや、長時間装着しても耳に負担がかかりづらい形状など「モバイルに最適なサウンドエクスペリエンスの提供」というテーマに基づき商品開発を行っています。

「GLIDiC」の詳細はこちら(http://www.softbankselection.jp/GLIDiC)をご覧ください。

<ロゴマーク>

ロゴマークは「GLIDiC」の頭文字である「G」マークをモチーフに、動く人の心臓(ハート)の鼓動に呼応する力強いビートを表現しています。さらに、耳の形に似た渦巻き状の形と、イヤホンの形状をデザインに取り入れ、音への強いこだわりを表現しています。

<対象製品>

■ワイヤレス(無線)

・Sound Air WS-5000(2016年11月25日発売予定)

・Sound Air WS-3000(2016年10月21日発売予定)

・Smart Quiet WS-7000NC(販売中)

■ワイヤード(有線)

・SE-5000HR(販売中)

・music piece SE-1000(販売中)

【GLIDiC Sound Air WS-5000】

1.主な特長

・アルミニウムボディ&ワイヤレス

金管楽器をモチーフにしたアルミニウム合金を採用。軽快な装着感を実現したワイヤレス設計

・クリアサウンドの追求

高磁力ネオジウムマグネットドライバーとノイズを低減するアルミニウムハウジングにより、歪みのないクリアなサウンドを実現

・高音質コーデック

iPhone やiPad などで採用されている音質劣化が少ないAACと、AndroidTM OSを搭載するスマートフォンで高音質を実現する aptXRに対応

※ 接続する対応機種がAAC、またはaptXRに対応している場合、有効になります。

・長時間駆動のタフバッテリー

約8 時間の音楽再生・連続通話が可能な大容量バッテリーを搭載

・優れたフィット感

ケーブルの長さを調節するアジャスターと、イヤホンのフィット感を高めるスタビライザー付き

2.仕様

・対応機種:iPhoneやAndroidTM搭載のスマートフォンなどBluetoothR対応機器

・連続使用時間:約8時間

・連続待受時間:約200時間

・充電時間:約3時間

・Bluetooth規格:Bluetooth 4.1

・対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP

・対応コンテンツ保護:SCMS-T

・対応コーデック:SBC、aptXR、AAC

・登録デバイス数:最大8台(同時接続:2台)

・インターフェース:microUSB(Bタイプ)ポート

・使用温度範囲:5℃~35℃

・サイズ:約32.0(W)×14.0(D)×14.0(H)mm(イヤホン最長部)

・質量:約15.0g

・イヤホンコード長:約0.6m

・製品構成:ヘッドセット×1、イヤーピース(XS・S・M・L)※×1、スタビライザー×1、microUSBケーブル×1、ポーチ×1

※イヤーピースのMサイズはイヤホンに装着されています。

3.販売価格

オープン価格(SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格:7,992円(税込))

4.発売日

2016年11月25日

【GLIDiC Sound Air WS-3000】

1.主な特長

・確かな音質

オーディオアワードで金賞を獲得したイヤホンと同じ設計技術に加え、左右の音のセパレーションを向上する4芯独立構造を採用

・クリアサウンドの追求

直径8mmのドライバーユニットに高磁力ネオジウムマグネットを搭載し、ノイズを低減するアルミニウムハウジングにより豊かな低音とクリアな中高音域のサウンドを実現

・高音質コーデック

iPhoneやiPadなどで採用されている音質劣化が少ないAACに対応

・超小型で軽量なシンプルデザイン

無駄をそぎ落としてスリム化したレシーバーと、直感的でわかりやすい操作デザイン

2.仕様

・対応機種:iPhoneやAndroidTM搭載のスマートフォンなどBluetoothR対応機器

・連続使用時間:約6時間

・連続待受時間:約180時間

・充電時間:約2.5時間

・Bluetooth規格:Bluetooth 4.1

・対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP

・対応コンテンツ保護:SCMS-T

・対応コーデック:SBC、AAC

・登録デバイス数:最大8台(同時接続:2台)

・インターフェース:microUSB(Bタイプ)ポート

・使用温度範囲:5℃~35℃

・サイズ:約15.0(W)×11.4(D)×51.0(H)mm(レシーバーのみ、突起部、クリップを除く)

・質量:約23.0g

・イヤホンコード長:約0.4m

・製品構成:ヘッドセット(レシーバー、イヤホン)×1、イヤーピース(XS・S・M・L)※×1、microUSBケーブル×1

※イヤーピースのMサイズはイヤホンに装着されています。

3.販売価格

オープン価格(SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格:4,968円(税込))

4.発売日

2016年10月21日

