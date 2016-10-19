「新之助」先行取扱料理店を拡大します。

2016/10/19

新潟県

「新之助」先行取扱料理店を拡大します。

新之助の先行取扱料理店

○ 通年取扱店

（新潟）新潟グランドホテル内 「日本料理レストラン静香庵」

新潟日報メディアシップ内「FRENCH TEPPAN 静香庵」

（東京）表参道新潟館ネスパス 「にいがたの味 静香庵」

○ 期間限定店（10月20日以降、順次スタート）

（新潟県）新潟市「日本料理あららぎ」、「日本料理 行形亭」、「料亭一〆」、

「ホテルイタリア軒」、「ホテルオークラ新潟」、

「日本料理大橋屋」、「日本料理 小三（ほか２店舗）」、

新潟加島屋本店「茶屋長作」

長岡市「長岡グランドホテル」、「ホテルニューオータニ長岡」

上越市「会心きざわ」、「松風園 藤作」、三条市「割烹・懐石 まるみ」

（首都圏）赤阪「赤阪ひかわ」、麻布「麻布かどわき」、板橋「よし邑」、

神楽坂「うを徳」銀座「kappou ukai」、「久保田」、「銀座たまさか」、

「八彩懐石 長峰」、「福樹」、汐留 コンラッド東京「風花」、

新橋「新ばし金田中」、築地「つきぢ田村」、人形町「玄冶店 濱田家」、

丸の内「丸の内たまさか」、東京ステーションホテル「しち十二候」、

六本木「shojin宗胡」、横浜市「土鍋ごはん米三」

（中京圏）名古屋市「創意和食 野むら」、「徳川美術館内 日本料理 宝善亭」、

名鉄グランドホテル「四季」、「夢うさぎ」

（関西圏）京都市「松露亭」

大阪市「北新地 はし本」、「北新地 穂の河」、「中之島 穂の河」

神戸市 神戸ポートピアホテル「日本料理 神戸たむら」

※ 各店の提供内容等の詳細は、新之助ホームページ

(http://shinnosuke.niigata.jp)でご確認ください。また、上記のほか現在調整中の

店舗もあり、今後の追加はホームページでお知らせします。