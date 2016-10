一般財団法人日本情報経済社会推進協会

安心して利用できる電子メール環境への取り組みについて

2016年10月19日

株式会社インフォマニア/株式会社HDE/シナジーマーケティング株式会社

トライコーン株式会社/ニフティ株式会社/一般財団法人日本情報経済社会推進協会

株式会社パイプドビッツ/ヤフー株式会社

安心して利用できる電子メール環境への取り組みについて~ なりすましメール防止「安心マーク」の地方自治体への導入を開始~

株式会社インフォマニア(本社:神奈川県横浜市、代表取締役社長:大西 恒樹、以下インフォマニア)、株式会社HDE(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:小椋 一宏、以下HDE)、シナジーマーケティング株式会社(本社:大阪市北区、代表取締役社長兼CEO:谷井 等、以下シナジーマーケティング)、トライコーン株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:松田 忠洋、以下トライコーン)、ニフティ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:三竹 兼司、以下ニフティ)、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(東京都港区、会長:牧野 力、以下JIPDEC)、株式会社パイプドビッツ(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO:林 哲也、以下パイプドビッツ)、ヤフー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:宮坂 学、以下Yahoo! JAPAN)は、メールセキュリティ対策強化のための電子メール環境への取組として、なりすましメール防止「安心マーク」を推進しております。このたび、「安心マーク」の地方自治体への導入を開始いたしました。

官公庁や企業を装ったなりすましメールが原因でマルウェアに感染し、個人情報等の重要な情報が漏えいする事件が跡を絶ちません。スパムフィルタの強化や、メール無害化、なりすましメールを見抜く訓練等、メール受信側の対策が進んでいますが、そもそもメールが本物かどうか見分けるためには、送信ドメイン認証(DKIM:DomainKeys Identified Mail)等の送信側の対策が欠かせません。

上記8社は、これまで、協力して送信ドメイン認証と、なりすましメール防止「安心マーク」の普及を進めてまいりました。

この「安心マーク」は、2013年7月の参議院議員選挙のネット選挙運動解禁を機に、政党からのメールマガジンに採用されています。また、金融機関を装ったなりすましメールによりフィッシングやマルウェアの被害に対抗するため、金融機関でも採用が始まっております。

メール受信箱の一覧で「安心マーク」を表示することにより、お客様の利便性と、安全性を大きく向上することができます。この「安心マーク」は送信ドメイン認証の仕組みとサイバー法人台帳ROBINSに登録されている企業情報の組み合わせによって表示されます。

上島町(愛媛県越智郡上島町 町長 上村 俊之)では、このたび、町の職員から発信する電子メールにつきまして、地方自治体として初めて、「安心マーク」を導入しました。現在、自治体においては、マイナンバー制度の施行に伴い、情報セキュリティの抜本的な対策が進められているところです。上島町は、メール受信対策のみならず、送信対策も実施することにより、住民や企業、関係者の安心安全を守ることが重要と考え、全国にさきがけて「安心マーク」を導入することにいたしました。

インフォマニア、HDE、シナジーマーケティング、トライコーン、ニフティ、JIPDEC、パイプドビッツ、Yahoo! JAPANの8社は、今後、「安心マーク」を政党や金融機関のみならず、官公庁や企業にも展開することにより、引き続き、なりすましメールの被害等を防ぐ安心して利用できる電子メール環境の整備に取り組んでまいります。

