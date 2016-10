なばなの里 イルミネーション!史上最大の圧倒的スケールとクオリティで一挙公開!

2016年10月14日

長島観光開発株式会社

なばなの里 イルミネーション!

史上最大の圧倒的スケールとクオリティで一挙公開!

新登場 テーマエリア 「大地」~だいち~

世界四大陸の秘境をはじめ、日本が世界に誇る絶景を大パノラマで演出!

なばなの里(所在地:三重県桑名市長島町駒江)では、この季節の風物詩として恒例となりました、「なばなの里イルミネーション」を、平成28年10月15日(土)~平成29年5月7日(日)(205日間)まで、期間限定で開催をいたします。毎年、注目のメイン会場の今年のイルミネーションは…

今回のテーマエリア 新登場 「 大地 」~だいち~

史上最大の圧倒的スケールとクオリティで世界の大絶景を演出!

壮大なスケールと圧倒的なクオリティでお送りする「なばなの里イルミネーション」。毎年変わる注目のテーマエリア、今回のテーマは「大地」(だいち)。世界四大陸の秘境をはじめ、日本が世界に誇る大絶景まで、自然が作る雄大で美しい景観や、想像を超える情景の移ろいを、国内最大級のスケールと、世界最高峰のプログラミング技術により色鮮やかに、表現力豊かに演出いたします。一度は誰もが行ってみたい、見てみたいと想い憧れた世界の大絶景としてモチーフにしたのは、アメリカ大陸、南極大陸、アフリカ大陸、ユーラシア大陸と、日本を代表する美しい風景の、5つの絶景。見る人すべてを圧倒する壮大なテーマを表現するために、なばなの里 史上最大の 高さ 約 30 m 、横幅 約 155 m という超巨大スケールの大パノラマのイルミネーションを作りました。最新LEDにより移りゆく壮大な景観をより鮮やかに、繊細かつダイナミックな臨場感あふれる演出で表現しています。また、複数のエリアの演出は「なばなの里史上初」最高傑作のプログラムにより完成いたしました。まさに後世に残したい、なばなの里だけで体験できる圧倒的なクオリティの最高のイルミネーションです。

■演出エリア・シーン紹介 「The Beauty of Mother Nature」Main theme of this year

◇アメリカ大陸 モニュメントバレー Monument Valley

アメリカの原風景、大西部のロマンを彷彿させる絶景「モニュメントバレー」がモチーフ。先住民族が聖地と呼んだ神秘の荒野が広がる大地に、雄大な光景が広がる荘厳な姿の美しさは格別。茶褐色の地層の大地は、2億7千万年の地球の歴史と大自然の驚異を感じ、心奪われる世界観を様々なシーンで表現しています。世界一美しい朝日とも言われる夜明けから、大自然の躍動感あふれる雄大なエネルギーに満ちたスケール感を演出する感動のシーンの連続です。

◇南極大陸 Antarctica

地球最後の秘境「南極大陸」。何万年もの間、融けることなく碧く美しく輝く巨大な氷河や氷山。極地に生きる野生動物のペンギンやクジラのドラマティックな姿は興奮と歓喜を巻き起こします。澄んだ空気の中、360度どこまでも広がる満天の星空の大パノラマや、天空に光が織りなすオーロラの出現など。白い大陸に広がる、見たこともない神秘的な美しさが印象的です。息をのむ美しすぎる景色、桁外れの大氷河のスペクタクルをお楽しみください。

◇アフリカ大陸 the African Continent

壮大な大自然の光景が広がる、母なる大地アフリカ。黄金に輝く太陽に照らされ、キリンやゾウなどの様々な野生動物達の命あふれる力強いシルエットがオアシスの水辺に映る。存在感を示すアフリカを象徴する木「バオバブ」など、サバンナに生きる野生動物や大自然を舞台に、雄大に広がる情景からは、圧倒的なスケールで世界の広さや神秘を実感できます。

◇ユーラシア大陸 プリトヴィツェ湖群国立公園 Eurasia / Plitvice Lakes National Park

"世界で最も美しい滝がある場所"として知られている世界遺産「プリトヴィツェ湖群国立公園」がモチーフ。大小いくつもの階段状に点在するエメラルドグリーンの湖と滝が織りなす情景は、奇跡のような景観を生み出しています。豊かな自然と、野生動物が力強く息づく楽園からは、鳥たちのさえずりが聞こえ、豊かな自然が満ちる躍動的な光景を演出します。見どころは、秋になり葉がいろづき始め、鮮やかさを増していく情景。世界でも有数の紅葉スポットの錦秋の絶景。四季があるが故の大自然がつくり出す色彩美で、生命の息吹をも感じます。

◇棚田(日本) "TANADA" Japanese Rice Terraces

千枚田とも呼ばれる棚田の風景は、日本が持つ美しい原風景として親しまれています。日本を代表する懐かしの風景であり、日本人が世界に誇る絶景です。四季の移ろいの中で、そして、一日の中でさえ、さまざまに表情を変える情景は格別です。棚田の水面に青空、白い雲が映り込み、山々に生命力を感じる季節。夕焼けで鏡のように輝き、茜色に染まる感動の瞬間は叙情的で懐かしい情景で、また、美しい満月の光が、夜の棚田を照らし、ホタルの幽玄な光が舞う演出などもみどころ。(1周 6分25秒 )

本物の電球の美しい「輝き」や「あかり」にこだわり、映像を投影するようなプロジェクションマッピングは一切使用せず、電球やLEDだけを使用して、美しい輝きの「本物力」を追求。究極のイルミネーションを演出し、圧倒的な感動をお届けします。

■人気のイルミネーションスポット

NEW 100mの光のトンネル 100m road 「Brilliant autumn leaves」

新登場「秋」~あき~ 日本人の繊細な美意識や美の心を演出

日本の四季「秋」をイメージ。新緑深まる緑から赤へ幻想的に色変わりしていきます。トンネル内を見渡せば、まるで真っ赤な秋の紅葉(こうよう)に囲まれる様子は実に幻想的です。みどころは、日本の伝統色で表現した「秋」。三色のLED(赤・橙・緑)の微妙な調光バランスにより、日本らしい繊細な色や、優しい鮮やかな色で、「和」を演出する日本の伝統色を感じることができます。決して華美でなく、あくまでも繊細で優雅な煌びやかさをめざした演出が「なばなの里」ならではです。若草色~緑~蜜柑色~柿色~橙色~朱色~赤~茜色~深紅など、三色のLED(赤・橙・緑)がゆっくりと幻想的に色変わりして数えきれない絶妙な伝統色を演出しています。日本人に古来より愛された日本の伝統色でつくる光のトンネル「 秋 」~あき~ 。世界に誇る日本人の繊細な美意識や美の心、色彩感覚をお楽しみください。

200m 光のトンネル(アーチングイルミネーション 華回廊) 200m「Brilliant road」

『なばなの里イルミネーション』を一躍有名にした200mの「光のトンネル」。なばなの里ならではの‘可愛い花びら’を模った「暖かなあかり」を基調とした白熱電球で全長約200mの「光のトンネル」がつくられています。あえて白熱電球にこだわりぬいて装飾するトンネルは、「なばなの里」のイルミネーションへの信念です。

◎なばなの里イルミネーション シンボルツリー ツインツリー

なばなの里のチャペル前には2本のシンボルツリーがあります。より美しくツリーをご覧いただけるように、LED電球を丁寧に枝先まで装飾し、ボリューム感のある華やかなイルミネーションのツリーに仕上げました。高さ約20mを超える天然木(ヒマラヤスギ)は、見事な枝ぶりの存在感のある巨木です。連日、チャペルの鐘の音を合図に点灯し、「なばなの里」で一番の人々が集う場所。クリスタルホワイトに彩られたゴージャスな気品のあるツリーと、大人の色使いのパステルブルーに見立てた優雅なツリーは、人気のフォトスポットになることでしょう。

日本経済新聞が発行する「NIKKEIプラス1」(毎週土曜日発行・別刷り紙面)の‘何でもランキング クリスマスツリー名所に行こう’(2015.11.21付)において第1位を獲得。

この冬行きたい クリスマスツリー、東西13カ所

http://style.nikkei.com/article/DGXZZO94054840W5A111C1000000?channel=DF260120166506&style=1

◎国内最大級 水上イルミネーション 「光の大河」

立体的にバージョンアップ!優美で繊細な木曽三川の雄大な姿を演出している水上イルミネーション。自然豊かな渓流からのダイナミックな滝の流れの様子や、動静の変化のある千変万化の川流れの美しさを表現した躍動感あふれる演出。 約10分間のプログラム中には、四季の移ろいや神秘の自然現象など、想像を超える色合い、豊かなシーンを多彩に演出。最先端のコンピューター制御技術を駆使し、美しいBGMに合わせ約640億色の演出が可能な最新LEDで「光の大河」の木曽三川(木曽川、揖斐川、長良川)の、様々な変化に富んだ“大自然の美しさ”を演出します。まさに世界を魅了するイルミネーションで、雄大な大自然をイメージし、鮮麗たる美しい空間が広がります。 ※国内の水上イルミネーションとして最大規模

◎その他 みどころエリア

・長島ビール園前の花壇には、高さ約3mの光のアーチとブルーのLEDが一面に敷き詰められ、広がりのある幻想的な「光の雲海」をつくります。

・里のシンボル「チャペル」の壁面に、LEDアッパーライトの光で色映りに変化する演出

・池の周りや花壇、歩道の生垣にネットライトを掛けて、里全体をライトアップ。

■テーマエリアのイルミネーションとは

あじさい・花しょうぶ園(8,000坪・26,400m2)の敷地に、毎年新しいテーマでメイン会場のイルミネーションを展開。大自然の驚異と神秘の情景、躍動感あふれるダイナミックで色鮮やかな美しい姿を、大パノラマのスケールで、刻々と変わるその情景を最新LEDで色鮮やかに演出。思わず息を飲むような光景の数々と、豊かな自然が織り成す様々な彩り豊かな演出などが見どころです。

<テーマエリア> 場所:あじさい・花しょうぶ園 (広大な敷地約8,000坪(約26,400m2)

■世界の人たちを驚かせる壮大なテーマに!

誰も観たこともないような大スケールで、世界一美しいイルミネーションをお客様にご覧いただきたいという「夢」を願い、数ある絶景の中から今回はこのテーマを選びました。誰もが一度は「行ってみたい」「見てみたい」と思い憧れる美しい絶景の中で、雄大な大パノラマとスケールを誇り、全世代にも愛され、誰もが知っている、みんなで共感のできる「夢」のあるテーマを毎年題材でお贈りしております。今回も「なばなの里」ならではの最新LED技術とプログラムと最高のこだわりの技術で、美しいイルミネーションを多彩な表現で演出しています。いつまでも心に残る『世界一美しいイルミネーション』 として、未来へ引き継がれていくことを願っています。

<インフォメーション>

施設名:なばなの里

タイトル:なばなの里 イルミネーション

◆開催期間 2016年10/15(土)~2017年5/7(日)(205日間)※前回198日

◆開催場所 なばなの里 里全体で開催

◆点灯時間 17時頃(日没時間等により変動有り)~営業時間終了まで

◆営業時間

9時~21時 平日 及び、年末年始(12/31、1/1)(※12/28~30、3/1~5/7は除く)

9時~22時 土休日 及び、繁忙時期(12/28~30、3/1~5/7)(※12/31、1/1は除く)

◆料金 入村時に「なばなクーポン」2,300円 購入が必要。(小学生以上)

(なばなの里内で使える金券1,000円分付)

◆特典 <期間限定>14:00までに入口ゲートにて、上記クーポンをご購入の上、ご入場された方は、ベゴニアガーデン入館をサービスいたします(当日のみ有効)(参考:通常時入館料1000円)

◆WEBサイト http://www.nagashima-onsen.co.jp/

◆アクセス

なばなの里 〒511-1144 三重県桑名市長島町駒江漆畑270番地

TEL 0594-41-0787(お問合せ窓口)

公共交通機関 / 近鉄名古屋線 近鉄長島駅より「なばなの里」行き直通バスにて約10分(桑名便は一部の便は除いて期間中運休)

※週末やシーズンは混雑致します。平日のご来場と近鉄長島駅から直通バスのご利用をおすすめいたします。

お車 / 伊勢湾岸自動車道 「湾岸長島 IC」より約10分

※特定日はナガシマリゾート大駐車場より無料送迎バスを運行(無料パーク&無料バスライド)を実施いたします。