SoftBank SELECTION、Astell&Kernと共同開発したワイヤレスポータブルアンプ「XHA-9000」を発売

~ハイレゾ対応マイク付きイヤホン「SE-5000HR」に1,000個限定の新色「ネイビー」を追加~

ソフトバンク コマース&サービス株式会社は、「SoftBank SELECTION(ソフトバンクセレクション)」ブランドより、原音に近い究極のサウンドを追求する「ハイファイ・オーディオシステム」のブランド「Astell&Kern(アステルアンドケルン)」と共同開発した、ワイヤレスポータブルアンプ「Astell&Kern for SoftBank SELECTION XHA-9000」を2016年10月21日より、SoftBank SELECTION 取扱店※およびSoftBank SELECTION オンラインショップにて順次発売を開始します。また、ハイレゾ対応マイク付イヤホン「SE-5000HR」の新色「ネイビー」を10月14日より、SoftBank SELECTION 取扱店※およびSoftBank SELECTION オンラインショップにて数量限定で発売します。なお、SoftBank SELECTION オンラインショップでは10月13日より、両製品の予約の受け付けを開始します。

「Astell&Kern for SoftBank SELECTION XHA-9000」は、イヤホンのワイヤレス化のニーズに着目し、「Astell&Kern」と共同開発した、ワイヤレスポータブルアンプです。最新の高音質コーデック「aptTMHD」に対応し、24bitのハイレゾ相当の音楽をワイヤレスで伝送、再生することが可能です。SoftBank SELECTIONのハイレゾ対応マイク付きイヤホン「SE-5000HR」に最適化されたチューニングが施されており、高音質サウンドを楽しめます。

また、今回発売する「SE-5000HR」の「ネイビー」は、2015年11月の発売以降、クリアな中高音域と深みある低音域を実現した本格サウンドと、コストパフォーマンスの高さで好評の「SE-5000HR」の新色です。「SE-5000HR」の世界観を保ちつつ、トレンドカラーを取り入れた高級感のある「ネイビー」を採用し、1,000個限定で販売します。

※ 一部店舗を除く。

【Astell&Kern for SoftBank SELECTION XHA-9000】

1.主な特長

・高性能コーデックaptXTMHD搭載

従来の16bit BluetoothR製品では体感できない24bitの豊かなサウンド

・DACとアナログアンプの調和

原音を忠実に再現するDACとアナログアンプの絶妙な調和が生み出す、圧倒的なサウンドクオリティ

・Dual Audio Outputに対応したマイク付きリモコンで、通話、音楽の操作が可能

3.5mmアンバランスプラグとクリアな音を出力する2.5mmバランスプラグが接続可能

・スマートボディと直感的な操作感

機能美と軽さを兼ね備えたスマートなボディと、直感的に操作できるボタン配置

・SoftBank SELECTION製イヤホンに最適化されたチューニング

2.仕様

対応機種:iPhoneやAndroidTM搭載のスマートフォンなどBluetoothR対応機器

連続使用時間:約5時間

連続待受時間:最大300時間

充電時間:約2時間

Bluetooth規格:Bluetooth 4.1

対応プロファイル:A2DP、AVRCP、HFP、HSP

対応コーデック:SBC、aptXTM、aptXTMHD 、AAC

登録デバイス数:最大8台(同時接続:2台)

周波数特性:20Hz~20kHz(Condition±3.0dB)

歪率(THD+N):バランス接続:0.012%、アンバランス接続:0.016%

S/N比:95dB

最大出力レベル:90mW+90mW(バランス接続:16Ω、THD1%)、40mW+40mW(アンバランス接続:16Ω、THD0.2%)

対応サンプリング周波数/ビット数:最大48kHz/24bit

対応インピーダンス:バランス接続:8~300Ω、アンバランス接続:8~150Ω

出力端子:3.5mmステレオミニジャック×1、2.5mmステレオマイクロジャック×1

インターフェース:microUSB(Bタイプ)ポート

使用温度範囲:-10℃~45℃

サイズ:約50.0(W)×12.3(D)×50.0(H)mm(突起部、クリップは除く)

質量:約23.0g

製品構成:ワイヤレスヘッドホンアンプ×1、クリップ×1、microUSBケーブル×1

3.販売価格

オープン価格(SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格:19,800円(税込))

4.発売日

2016年10月21日

5.キャンペーン

2016年10月21日から31日まで「SoftBank SELECTION & groovers+(グルーヴァーズ)24bit いい音体感キャンペーン」を実施します。期間中に「Astell&Kern for SoftBank SELECTION XHA-9000」を購入いただいた方に、ハイレゾ音源配信サービス「groovers+(http://www.groovers.co.jp/)」より、RockやJ―POP、クラシックまでSoftBank SELECTIONが厳選した50枚以上のアルバムの中からお好きな1曲を無料でダウンロードできるクーポンをプレゼントします。クーポンは同製品に同梱されています。

【SE-5000HR ネイビー】

1.主な特長

・澄み渡る高音域と深みある低音域を響かせる、ハイレゾ対応イヤホン

・ドライバーユニットを含むハウジング部を独立させたオリジナルフォルムでノイズを防ぎクリアな音を再生

・金管楽器をモチーフにした美しいデザインと圧倒的な機能性を両立

・マイク付きリモコンで、通話、音楽の操作が可能

・マスター音源の解像度を忠実に再現する対応スペック、通常音源でも高音質で再生可能

2.仕様

対応機種:3.5mmミニジャックを搭載したiPhoneやAndroidTM 搭載のスマートフォンなど

ドライバーユニット:ダイナミック型直径8.0mm

再生周波数帯域:5Hz~45kHz

インピーダンス:12Ω±15%

音圧感度:94dB±3dB/mW

最大入力:5mW

プラグ形状:直径3.5mmステレオ4極ミニプラグ(L型)

コード長:約1.2m(Y型)

質量:約15.9g

製品構成:イヤホン×1、イヤーピース(XS・S・M・L)※×1、ポーチ×1

※イヤーピースのMサイズはイヤホンに装着されています。

3.販売価格

オープン価格(SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格:8,928円(税込))

4.発売日

2016年10月14日

【Astell&Kernについて】

Astell&Kern は、2012年にIRIVER社(アイリバー)がローンチングした「ハイファイ・オーディオシステム」のブランドで、原音に近い究極のサウンドを追求しています。ミュージシャン、演奏家、録音エンジニアたちが考えた、サウンドを歪曲させず最も原音に近い音を再現しようと研究開発を続けており、まるでコンサートの現場にいるような臨場感のあるサウンドを届けるブランドとして知られています。

