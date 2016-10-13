パナソニック株式会社 オートモーティブ & インダストリアルシステムズ社
ブルーレイカーナビが当たる！「みんなのクルマにブルーレイ」キャンペーン実施中
2016年10月13日
パナソニック株式会社 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社
ストラーダ ブルーレイプレーヤー搭載カーナビ発売記念
ブルーレイカーナビや豪華賞品が当たる！
「みんなのクルマにブルーレイ」キャンペーンを実施中
パナソニック株式会社 オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社は、ブルーレイプレーヤー搭載カーナビ「ストラーダCN-RX03WD/CN-RX03D」を2016年10月13日（木）より発売します。
これを記念し、最新カーナビなどの豪華賞品が当たる「みんなのクルマにブルーレイ」キャンペーンを2016年10月13日（木）～12月26日（月）まで実施します。簡単な会員登録（無料）でどなたでもご応募できます。
▼CLUB Panasonic「みんなのクルマにブルーレイ」キャンペーン実施中！
http://panasonic.jp/car/navi/campaign/minna_bd_16/
※ご応募にはCLUB Panasonicへの会員登録（無料）が必要です。
パナソニックの最新カーナビ9V型大画面「ストラーダ CN-F1D」、7V型「ストラーダCN-RX03WD/ CN-RX03D」は国内で市販させているカーナビとしては唯一（※1）、ブルーレイプレーヤーを搭載しています。普段ご家庭で楽しんでいるレンタルや購入したブルーレイディスクだけでなく、TV番組を録りためたブルーレイディスクもクルマで、楽しむことができます。本製品が当たる「みんなのクルマにブルーレイ」キャンペーンにぜひご応募ください。
※1：2016年8月末日現在。国内市販ルート向けAV一体型カーナビゲーションとして。パナソニック調べ。
■キャンペーン概要
CLUB Panasonicへの会員登録（https://club.panasonic.jp/member/terms/）後、クイズに答えて応募していただくと、正解者の中から抽選で、ブルーレイプレーヤーを搭載した最新カーナビや、CLUB Panasonicコイン1万円分などの豪華賞品をプレゼント。
【応募期間】
2016年10月13日（木）～12月26日（月）まで
【賞品】
・A賞 9V型大画面ブルーレイカーナビ ストラーダ CN-F1D （1名様）
・B賞 7V型ブルーレイカーナビ ストラーダ CN-RX03WDまたはCN-RX03D （1名様）
・C賞 CLUB Panasonicコイン 1万円分（3名様）
さらに・・・
・キャンペーンサイトでブルーレイカーナビの動画を見ていただくと、CLUB Panasonicのエンジョイポイント（400pt/1日1回）をプレゼント！
・賞品当選者を除く応募者から抽選で100名様に 「CLUB Panasonicコイン 200円分」をプレゼント！
※ご応募には、CLUB Panasonicの会員登録（無料）が必要です。
※「CLUB Panasonicコイン」とは:貯めたコインを他社のポイントやマイル、電子マネーに交換することができます。
http://club.panasonic.jp/coin/
※「CLUB Panasonic エンジョイポイント」とは:エンジョイポイントをためることで、パナソニックの家電製品などの豪華賞品プレゼントに応募できます。
http://club.panasonic.jp/guideinfo/point.html
【お問い合わせ先】
お客様ご相談センター TEL：フリーダイヤル 0120-50-8729
（受付時間 9：00～18：30 365日）
【関連情報】
▼ブルーレイ満喫キャンペーン
http://panasonic.jp/car/navi/campaign/strada_bd_16/
▼7V型ブルーレイカーナビ「ストラーダ CN-RX03WD/ CN-RX03D」
http://panasonic.jp/car/navi/products/RX03/
▼9V型大画面ブルーレイカーナビ「ストラーダ CN-F1D」
http://panasonic.jp/car/navi/special/F1D/
▼CLUB Panasonic会員登録
https://club.panasonic.jp/member/terms/
▼パナソニック カーナビ/カーAV
http://panasonic.jp/navi/