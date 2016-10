宇都宮餃子祭り in OSAKA Supported by -196℃ ストロングゼロ 開催

株式会社下野新聞社

2016年10月12日

株式会社下野新聞社(本社:栃木県宇都宮市、代表取締役社長:岸本卓也)は、

「宇都宮餃子祭り in OSAKA Supported by -196℃ ストロングゼロ」を

2016年10月21日(金)~23日(日)の3日間、大阪・西梅田スクエアで開催いたします。

4月に横浜で16万人、7月の東京では雨天にも関わらず7万人を動員した宇都宮餃子祭りが、関西で初開催いたします。地元で人気の各店舗の店主が、実際に会場で焼いて提供することで、本物の宇都宮餃子を体験できます。

○出店9店舗(50音順)

味一番

宇都宮餃子館

宇都宮みんみん

餃子会館

香蘭

高橋餃子店

マルシンフーズ

めんめん

龍門

※参加店舗は変更になる場合がございます。

○チケット(食券制、税込み)

・3G+抽選補助券(1枚):1,100円

・6G+抽選補助券(2枚):2,000円

※抽選補助券は3枚で1回抽選出来ます。

※餃子1皿(4個)=1G

【「宇都宮餃子祭り in OSAKA Supported by -196℃ ストロングゼロ」概要】

■名称:宇都宮餃子祭り in OSAKA Supported by -196℃ ストロングゼロ

■日時:10月21日(金)16:00~21:00

10月22日(土)11:00~21:00

10月23日(日)10:00~18:00

■場所:西梅田スクエア(大阪府大阪市北区梅田3丁目2-4)

■入場料金:無料(飲食・物販は有料)

■主催:下野新聞社

■協力:宇都宮餃子会

■後援:栃木県、宇都宮市

■協賛:サントリースピリッツ、小林製薬、マルシンフーズ、夢グループ

■過去来場者数:

2016年4月 第3回宇都宮餃子祭り in YOKOHAMA

約16万人/3日間(横浜・赤レンガ倉庫)

2016年5月 2016全国餃子サミット&全国餃子祭りinうつのみや

約22万人/3日間(宇都宮・城址公園)

2016年7月 宇都宮餃子祭り in TOKYO

約7万人/3日間(新宿・大久保公園)

■WEBサイトURL:http://www.unei-jimukyoku.jp/gyoza/



■フェイスブック:http://www.facebook.com/shimotsuketokyo/



■ステージコンテンツ:

フォーリンデブはっしーさん(宇都宮餃子祭り in OSAKA応援団長)と

宇都宮餃子会 鈴木章弘事務局長によるトークショー など

※23日(日)は橋本マナミさんも来場決定!! トークショーにも参加

【メディア向けオープニングセレモニー開催予定】

■名称:「宇都宮餃子祭り宇都宮餃子祭り in OSAKA」オープニングセレモニー

■日時:2016年10月21日(金)15:45~16:15(受付開始 15:15) ※予定

■会場:西梅田スクエア(大阪府大阪市北区梅田3丁目2-4) 特設ステージ

※登壇者やプログラム等は後日詳細発表予定です。

【登壇者・ゲスト】

○鈴木章弘(すずき あきひろ)さん

協同組合宇都宮餃子会 事務局長。

日本で唯一の餃子の組合、協同組合宇都宮餃子会の事務局長を務める。

宇都宮餃子の広報担当として、イベントからオリジナルグッズ、

テレビや雑誌等の各種取材対応などを一手に引き受けている。

○フォーリンデブ はっしーさん

宇都宮餃子祭り in OSAKA応援団長。

グルメブログ「イエス!フォーリンデブ★」執筆。

月間200万アクセスを誇る、グルメ界のトップブロガー。

宇都宮で1日12軒もハシゴするほど宇都宮餃子の愛好家。

○橘田いずみ(きった いずみ)さん ※22日(土)・23日(日)来場

2008年より声優として活動を始める。趣味として餃子研究、餃子作りと

物心ついた頃から好きのものはずっと餃子としか答えなかったほど。

その餃子愛と知識から2013年より宇都宮餃子PR特命アンバサダーに任命。

○橋本マナミ(はしもと まなみ)さん ※23日(日)来場

山形県出身のタレント・女優。テレビ等で活躍する傍ら、

地元東北を中心に地域活性化関連イベントにも数多く出演。

NHK「真田丸」出演、

CX「バイキング」レギュラー出演中。

【会場アクセス】

西梅田スクエア

所在地:大阪府大阪市北区梅田3丁目2-4

JR大阪駅 桜橋口徒歩約1分

JR北新地駅徒歩約5分

阪急電車 梅田駅 西改札口徒歩約1分

地下鉄四つ橋線 西梅田駅徒歩約1分

地下鉄御堂筋線 梅田駅徒歩約6分

地下鉄谷町線 東梅田駅徒歩約7分

京阪電鉄 渡辺橋駅徒歩約12分

※専用駐車場はございません。

近隣の有料駐車場をご利用ください。

※取材にお越しいただける場合は、会場奥メディア受付までお越しください。