NHN PlayArt株式会社

スマートフォン向けパズルRPG『つなげてモンスラッシュ』、『ゼパル討伐イベント』を開催

2016年10月12日

NHN PlayArt 株式会社

NHN PlayArt の新作スマートフォン向けパズルRPG『つなげてモンスラッシュ』、リリース後初のイベント『ゼパル討伐イベント』を開催

NHN PlayArt株式会社は、新作スマートフォン向けパズルRPG『つなげてモンスラッシュ』にて、『ゼパル討伐イベント』を本日2016年10月12日（水）より開始いたしました。

＜App Store ダウンロードページ＞

https://itunes.apple.com/jp/app/id1090362963

＜Google Play ダウンロードページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhnpa.h2d

『つなげてモンスラッシュ』は、かわいいモンスターたちと爽快なパズルで冒険をする、スマートフォン向けパズルRPGです。ブロックをつなげて敵を倒すというシンプルなルールながら、つなげ方次第で敵を一掃したりスキルを使えるようになったりと、多彩な局面をお楽しみいただけます。リリース後初となる本イベントは、強大なレイドボスのモンスターが手に入りやすくなるお得な内容となっています。

■『ゼパル討伐イベント』概要

(1) ゼパルのドロップ率がアップ

イベント期間中、「レイド戦」の討伐成功で獲得できる『赤き甲冑のゼパル』のドロップ率が、通常の2倍にアップします。対象のレイド戦「赤き甲冑のゼパル」は、ノーマルクエストのワールド5「範囲に敵を巻き込め！」をクリアすることにより挑戦ができます。

(2) ワールド5までのスタミナ消費半減と期間限定特別ミッション

イベント期間中、ノーマルクエストのワールド1「はじまりの神殿」からワールド5「範囲に敵を巻き込め！」までのクエストにおいて、消費されるスタミナが半分になります。また、期間限定特別ミッションとして、ワールド1から5の対象クエストをクリアするごとに報酬をプレゼントします。すべての対象クエストをクリアすると、プレミアムガチャ1回分の魔宝石と、水属性のモンスター1体をレベル40まで強化できる『経験値オンプー』が、もれなく手に入ります。

(3) レア★5水属性モンスターが手に入りやすいピックアップガチャ登場

イベント期間中、レア★5の水属性モンスター2体の出現率が3倍にアップします。2体とも強力な水属性の専用攻撃スキルを持っており、『赤き甲冑のゼパル』討伐に効果的です。

＜イベント期間＞

(1) 2016年10月12日（水）10時～10月18日（火）23時59分

(2) 2016年10月12日（水）10時～10月19日（水）9時59分

(3) 2016年10月12日（水）4時～10月19日（水）3時59分

■『つなげてモンスラッシュ』概要

ジャンル：パズルRPG

プラットフォーム：iPhone/Android

プレイ料金：無料（有料アイテム販売あり）

サービス開始：2016年9月28日（水）

開発/運営：NHN PlayArt株式会社

(c)NHN PlayArt Corp.

＜App Store ダウンロードページ＞

https://itunes.apple.com/jp/app/id1090362963

＜Google Play ダウンロードページ＞

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhnpa.h2d

ゲーム紹介ページ：http://app.nhn-playart.com/monsrush/

公式Twitter：https://twitter.com/monsrush_pr

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