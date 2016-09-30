～みんなの憩い場。森のまち。～「イオンモール長久手」１２月９日（金）ＡＭ９：００ グランドオープン

【イオンモール長久手概要】 ・モール名称： イオンモール長久手 ・所在地： 〒４８０－１１００ 愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内５・１０・１１街区 ・電話： イオンモール長久手未定 イオンスタイル長久手未定 ・ＨＰアドレス： http://nagakute-aeonmall.com/ ・責任者： イオンモール長久手ゼネラルマネージャー中垣智子 イオンスタイル長久手店長秋山典之 ・出店店舗数： 核店舗イオンスタイル長久手 サブ核店舗スポーツオーソリティ/エディオン/イオンシネマ 専門店数約２００店舗 ・敷地面積： 約 ４６,０００m2 ・延床面積： 約１３４,０００m2 ・総賃貸面積： 約 ５９,０００m2 ・建物構造： 鉄骨造地上４階建地下１階 ・駐車台数： 約 ２,６００台 ・駐輪台数： 約 １,０００台 ・設計・施工： 鹿島建設(株) ・開店日： ２０１６年１２月９日（金）９：００グランドオープン ・営業時間： 専門店１０：００～２２：００ イオンスタイル長久手１Ｆ ９：００～２２：００ ２Ｆ・３Ｆ １０：００～２２：００ ※一部営業時間が異なる売り場がございます。 ・休業日： 年中無休 ・従業員数： モール全体：約２,５００名（内イオンスタイル長久手：約６００名） ・基本商圏： 自動車３０分圏約５５万世帯約１３５万人

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