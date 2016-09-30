イオンモール株式会社
～みんなの憩い場。森のまち。～「イオンモール長久手」１２月９日（金）ＡＭ９：００ グランドオープン
2016年9月30日
イオンモール株式会社
イオンリテール株式会社
イオン株式会社
～みんなの憩い場。森のまち。～「イオンモール長久手」１２月９日（金）ＡＭ９：００ グランドオープン
【イオンモール長久手概要】
・モール名称： イオンモール長久手
・所在地： 〒４８０－１１００
愛知県長久手市長久手中央土地区画整理事業地内５・１０・１１街区
・電話： イオンモール長久手未定
イオンスタイル長久手未定
・ＨＰアドレス： http://nagakute-aeonmall.com/
・責任者： イオンモール長久手ゼネラルマネージャー中垣智子
イオンスタイル長久手店長秋山典之
・出店店舗数： 核店舗イオンスタイル長久手
サブ核店舗スポーツオーソリティ/エディオン/イオンシネマ
専門店数約２００店舗
・敷地面積： 約 ４６,０００m2
・延床面積： 約１３４,０００m2
・総賃貸面積： 約 ５９,０００m2
・建物構造： 鉄骨造地上４階建地下１階
・駐車台数： 約 ２,６００台
・駐輪台数： 約 １,０００台
・設計・施工： 鹿島建設(株)
・開店日： ２０１６年１２月９日（金）９：００グランドオープン
・営業時間： 専門店１０：００～２２：００
イオンスタイル長久手１Ｆ ９：００～２２：００
２Ｆ・３Ｆ １０：００～２２：００
※一部営業時間が異なる売り場がございます。
・休業日： 年中無休
・従業員数： モール全体：約２,５００名（内イオンスタイル長久手：約６００名）
・基本商圏： 自動車３０分圏約５５万世帯約１３５万人