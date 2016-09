ダイヤゴルフ公式オンラインショップをオープン!US PGA TOURオフィシャルゴルフ用品が一同に揃う。

2016年9月30日

株式会社ダイヤコーポレーション

人気ブランドUS PGA TOURのオフィシャルゴルフ用品が一同に揃う

『ダイヤゴルフ公式オンラインショップ』をオープン!

~ US PGA TOURグッズ約70点を含む170品目を網羅するショッピングサイト ~

「ダイヤゴルフ」ブランドでゴルフ用品を展開する株式会社ダイヤコーポレーション(本社:東京都中野区、社長:豊澤一誠)は、「US PGA TOUR」オフィシャルゴルフ用品約70点を含む170品目が購入できるゴルフ専門店『ダイヤゴルフ公式オンラインショップ』を9月30日にオープンします。

米国をはじめとした世界中のゴルファーから人気の高い、世界最高峰のゴルフツアー「US PGA TOUR」。その「US PGA TOUR」の公式ロゴを使用したオフィシャルゴルフ用品を、日本のゴルフ用品市場では約10年間にわたってダイヤゴルフが商品化しています。このたび、より多くの日本のゴルファーにご愛用いただけるように、『ダイヤゴルフ公式オンラインショップ』を9月30日にオープンします。世界中のゴルファーから親しまれている「US PGA TOUR」のオフィシャルゴルフ用品を、日本で初めて一同に揃えた、ゴルフ専門ショッピングサイトです。※1

※1: 当社の「US PGA TOUR」ゴルフ商品を一同に扱うWeb通販サイト。2016年9月時点。当社調べ。

[US PGA TOURとは]

米国及び北米における男子プロゴルフツアーを運営する団体、およびこの団体が運営するツアートーナメント。そのシンボルマークであるスイングマークは正直さ・誠実さ・スポーツマンシップ、そしてコミュニティーに対する恩恵の念を表しています。世界で最もレベルの高いゴルフの称号として、広く認知されています。

■ US PGA TOUR取扱商品の一例

・ US PGA TOUR キャディバッグ

・ US PGA TOUR ボストンバッグ

・ US PGA TOUR クラブケース

・ US PGA TOUR ヘッドカバー

・ US PGA TOUR トラベルカバー

・ US PGA TOUR シューズケース

・ US PGA TOUR ボールケース

・ US PGA TOUR フリーサイズグローブ

・ US PGA TOUR キャップ

■ 海外アクセサリー取扱商品の一例

・ FLIXフォーク

・ GARSEN G-Pro MAX パターグリップ

・ SILO GOLF CLUBCARRIER クラブケース

・ Sunfish Animal Headcovers ヘッドカバー

■ ダイヤゴルフ取扱商品の一例

・ ゴルフティー

・ ゴルフスイング練習器

・ パター練習器

・ モデルグリップ

・ ヘッドカバー

・ キャディバッグ

・ クラブケース

■ オープニングキャンペーン

・購入特典 : オリジナル版エアロスパークティー(非売品)プレゼント

・特典期間 : 9月30日~10月30日

※店舗からのアンケートにお答えいただけた方全員に、プレゼントを送付いたします。

プレゼントは写真とは異なる場合がございます。プレゼント品がなくなり次第終了となります。

■ダイヤゴルフとは

株式会社ダイヤコーポレーションが展開するゴルフ用品ブランドです。日本でトップクラスの販売シェアのゴルフティー、キャディバッグをはじめとしたラウンド用品。上達につながる種類豊富なゴルフ練習器などを取り揃えています。

ダイヤゴルフ トップページ URL : http://www.daiya-idea.co.jp/golf/

■ 株式会社ダイヤコーポレーション

所在地 : 〒164-0001 東京都中野区中野2-2-4

代表者 : 代表取締役社長 豊澤 一誠

事業内容 : ゴルフ用品、家庭用品、ベビー用品などの企画開発販売

当社ホームページ URL: http://www.daiya-idea.co.jp/

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ダイヤコーポレーション 消費者サービス係

TEL : 03-3381-5454 受付時間: 9:00-17:00(土日・当社休日を除く)

E-Mail : tk.de@daiya-idea.co.jp

問い合わせ: https://www.daiya-idea.co.jp/contact/

このニュースリリースに記載の内容(掲載情報、会社情報、お問い合わせ先、URL等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。