「スモウルビー・プログラミング甲子園」の無料体験セミナーを関東地区で開催！！

［開催日程］ 【株式会社まちづくり三鷹】 ■日時 12月11日（日）午前10時～午後5時 ■会場 三鷹産業プラザ ■定員 15名（先着順） ■参加資格 中学1年生～高校3年生 初心者の方も参加可能です。 ■申し込み方法 「氏名」「連絡先（Eメールアドレス、電話番号）」を明記の上、 下記事務局までEメールでお申し込みください。 ■問い合わせ (株)まちづくり三鷹 TEL 0422-40-9669 Eメール：ruby@mitaka.ne.jp

「第2回スモウルビー・プログラミング甲子園」の開催にあたり、スモウルビーの使い方や、AIプログラムの作り方を学ぶ無料体験セミナーを東京都三鷹市（株式会社まちづくり三鷹）と茨城県竜ヶ崎市（竜ヶ崎第二高校）で開催します。 現在参加者を募集していますので、奮ってご応募ください。

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