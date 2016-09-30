スモウルビー・プログラミング甲子園開催実行委員会
「スモウルビー・プログラミング甲子園」の無料体験セミナーを関東地区で開催！！
9/30
スモウルビー・プログラミング甲子園開催実行委員会
「スモウルビー・プログラミング甲子園」の無料体験セミナーを関東地区で開催！！
「第2回スモウルビー・プログラミング甲子園」の開催にあたり、スモウルビーの使い方や、AIプログラムの作り方を学ぶ無料体験セミナーを東京都三鷹市（株式会社まちづくり三鷹）と茨城県竜ヶ崎市（竜ヶ崎第二高校）で開催します。
現在参加者を募集していますので、奮ってご応募ください。
［開催日程］
【株式会社まちづくり三鷹】
■日時 12月11日（日）午前10時～午後5時
■会場 三鷹産業プラザ
■定員 15名（先着順）
■参加資格 中学1年生～高校3年生 初心者の方も参加可能です。
■申し込み方法 「氏名」「連絡先（Eメールアドレス、電話番号）」を明記の上、
下記事務局までEメールでお申し込みください。
■問い合わせ (株)まちづくり三鷹 TEL 0422-40-9669 Eメール：ruby@mitaka.ne.jp
【茨城県立竜ケ崎第二高校】
■日程 12月23日（金・祝）
■会場 茨城県立竜ヶ崎第二高校
※開催時間、申し込み方法等については、おって茨城県立竜ヶ崎第二高校のホームペー
ジにおいて発表します。ホームページ：http://www.ryugasaki2-h.ibk.ed.jp/
［体験セミナー開催レポート］
「Ruby」の聖地、島根県松江市でも体験セミナーを開催しました。
本セミナーでは、第1回大会優勝者の高田.exeさんにもご参加いただき、ゲームの戦略などを話していただきました。
初めてスモウルビーを触った参加者もいる中で、実際に作る面白さに気づき時間を忘れてのめりこんでいる参加者もいました。
また、9/24（土）に茨城県立土浦工業高校でも出前講座を開催しました。前回出場したTTT（トリプルティー）さんからAIプログラムを作る際に工夫した点などの話を聞けて、これから参加する人にとって有益な時間となりました。
【スモウルビー甲子園に関するお問い合わせ先】
スモウルビー・プログラミング甲子園開催実行委員会事務局（島根県産業振興課内）
担当：植田 智則 電話：0852-22-5620 Email：smalruby@joe2.pref.shimane.jp