ポルシェジャパン株式会社

パナメーラ4 E-ハイブリッドと911 GT3 Cupがパリでデビュー

2016/9/28

ポルシェAG

パナメーラ4 E-ハイブリッドと911 GT3 Cupがパリでデビュー

パリモーターショーのプレスカンファレンスをライブ中継

ポルシェAG(本社:ドイツ、シュトゥットガルト 社長:オリバー・ブルーメ)はまったくキャラクターの異なる2つのスポーツカー、パナメーラ4 E-ハイブリッドと911 GT3 Cupを今年のパリモーターショーにて初披露いたします。

パナメーラ4 E-ハイブリッドは、効率性を追求したサステナブルなEモビリティーながら、ダイナミックなスポーツ性とラグジュアリーな快適性を誇るポルシェのグランツーリスモです。世界中で最も多くの台数が販売されているレーシングカー、911 GT3 Cupは競技専用車両です。

この他、現在までに発表されているニューパナメーラの全モデルとマカンターボ パフォーマンスも一般に向けての公開は、パリモーターショーが初めてとなります。

パナメーラ4 E-ハイブリッドは330psの2.9リッターV6エンジンと100kWの電気モーターにより、計462psの最高出力を誇ります。最大トルクは700nMに達し、モーターのみで50km走行することが可能です。

これら世界初公開となる車両たちは、パリモーターショー会場となるパリエクスポ(ホール4、スタンド212)のポルシェブースにて展示いたします。

