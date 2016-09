株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

人気リゾートホテル「シェラトン・ワイキキ・リゾート」の絶景チャペルが2017年7月リニューアルオープン

2016年9月21日

株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ

アールイズ・ウエディング、ハワイの人気リゾートホテル

「シェラトン・ワイキキ・リゾート」内の絶景チャペル

「ザ・マカナチャペル」を2017年7月リニューアルオープン!

~2016年9月23日(金)より販売スタート ~

全国でウェディングプロデュースを手がける婚礼大手の株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ(本社:東京都品川区 代表取締役社長:岩瀬 賢治 以下T&G)は、グループ会社の株式会社グッドラック・コーポレーション(本社:東京都品川区 代表取締役社長:堀田 和宣 以下GLC)が展開する自社ブランド「アールイズ・ウエディング※」の運営するハワイ・オアフ島の名門ホテル「シェラトン・ワイキキ・リゾート」内にある「ザ・マカナチャペル」を2017年7月7日(金)にリニューアルオープンいたします。

◆チャペルはピュアホワイトの空間に。さらにダイヤモンドヘッドを見渡す「アロハテラス」を新設

今回のリニューアルでは、ピンクを基調としたチャペルからピュアホワイトの空間に一新いたします。チャペルの前面はガラス張りで絶景のオーシャンビューとなっており、海の美しいブルーと、チャペルの白のコントラストが新郎新婦様をより引き立てます。ラウンドソファを配置し、ゲストが新郎新婦様の表情を見守ることができるのも特徴のひとつです。また、チャペルに隣接する「アロハテラス」は、ワイキキビーチやダイヤモンドヘッドを見渡すプライベート空間となっています。永遠の愛を誓ったあとに最高の舞台で行うフラワーシャワー、アフターパーティでのフラダンスやハワイアンカクテルでの乾杯など、忘れられない思い出となる演出をお楽しみいただくことができます。

◆リムジンでハワイの緑と青をめぐる「ふたつの贅沢フォトツアー」にウェディングフォトが進化

海外ウェディングで忘れてはならないウェディングフォトも、リニューアルいたします。リムジンに乗ってハワイの緑と青を全身で感じることのできるフォトツアーは、ダイヤモンドヘッドをバックにしたカピオラニ公園でのショット、海と白い砂浜が広がるワイキキビーチでのショットといった、ドラマチックなウェディングフォト撮影をお楽しみいただける「ふたつの贅沢フォトツアー」にリニューアルいたしました。

※ 「風までも思い出になるウェディング」をコンセプトにハワイ、グアム、バリ島の海外ウェディングや、沖縄の国内リゾートウェディングを専門に手がけるウェディングプロデュースブランド。公式サイト http://www.arluis.com/

<参考資料>

◆チャペル概要

チャペル名称:シェラトン・ワイキキ・ザ・マカナチャペル

場 所:シェラトン・ワイキキ・リゾート内

収 容 人 数:約46名

バージンロード:約7メートル

挙式の言語:日本語・英語

挙式可能日:年末年始、およびホテルの特別行事日を除く毎日

パーティ会場:「The room」(1)22名 (2)28名

他 施 設:ウェディングサロン、専用メイクルーム

リニューアルオープン日:2017年7月7日(金)

◆ホテル概要

シェラトン・ワイキキ・リゾート(SHERATON WAIKIKI RESORT)

心も身体も癒される絶好のオーシャンフロント。どこへいくにも便利な立地で、ワイキキの多彩な表情を一度に楽しむことができます。日本語サービスも手厚く、おふたりだけでなくご両親やゲストのみなさまにも安心して過ごしてもらえるはず。ビーチに面したインフィニティプールをはじめ設備も充実。特別な一日をいっそう豊かにしてくれるリゾートホテルです。

◆ GLCがリゾートエリアに展開する直営婚礼会場

[ハワイ]

・THE MOANA CHAPEL(モアナ サーフライダー ウェスティン リゾート&スパ内)

・THE MAKANA CHAPEL(シェラトン・ワイキキ・リゾート内)

・The Modern Wedding(ザ モダン ホノルル内)

[沖縄]

・アールイズ・スイート 海の教会

・白の教会(ホテル オリオン モトブ リゾート&スパ内)

・ギノザリゾート 「美らの教会」(2017年1月3日OPEN)

[グアム]

・SHERATON LAGUNA WHITE ARROW(シェラトン・ラグーナ・グアム・リゾート内)

・THE SEASIDE SUITE AT HILTON GUAM AQUA STELLA CHAPEL(ヒルトン・グアム リゾート&スパ内)

・JEWEL BY THE SEA(ハイアット リージェンシー グアム内)

・CRYSTAL CHAPEL(ホテル・ニッコー・グアム内)

[インドネシア・バリ]

・ARLUIS BLUE POINT BY THE SEA(ブルーポイント・ベイ・ヴィラ&スパ内)

・doa:cahaya at BLUE HEAVEN(ブルーヘヴン パダンパダンビーチ内)

◆ GLCが提携する婚礼会場

[ハワイ]

・THE KAHALA OCEAN WEDDING(ザ・カハラ・ホテル 内)

・Calvary By The Sea Lutheran Church(キャルバリー・バイ・ザ・シー教会)

[インドネシア・バリ]

・CONRAD INFINITY(コンラッド・バリ内)