ミラクルスイーツ♡ストローチョコレート！！

2016年12月24日
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ミラクルスイーツ♡ストローチョコレート！！　画像１

CCHAN グルメ

ミラクルスイーツ♡

ストローチョコレート！！

チョコレートを伸ばして、

ホワイトチョコレートを上に、、！

形を整えて、、

一気に削るとなんと！！

ストローの様なチョコレートが完成！

作っているのは、ラスベガス在住のシェフ♡

記事提供元：C CHANNEL

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