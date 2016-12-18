2016年女子高生　流行語大賞ランキングTOP10！

2016年12月18日
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2016年女子高生　流行語大賞ランキングTOP10！　画像１

恋するC CHANNEL♡

第10位：◯◯み
第9位：スノる
第8位：ゲロ◯◯
第7位：BFF
第6位：マ？！
第5位：はげる
第4位：アモーレ
第3位：◯◯まる
第2位：よき
第1位：卍（まんじ）

記事提供元：C CHANNEL

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