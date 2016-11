【送料無料】キティちゃんがそのままケータイに！ハローキティフォン

CCHAN Shopping

アクセサリー感覚で持てる!

キティちゃんがそのままケータイに!

外観だけでなく、内蔵ソフトもかわいい

キティちゃんにそのままケータイ機能を搭載

キティちゃんのデザインが忠実に再現されたハローキティフォン!

外観も中身もとことんキティちゃん!

2つ折り状態では、手のひらに収まるサイズ感で、アクセサリー感覚で持ちたくなるかわいさ。

2台目ケータイや、お子様にいかがでしょうか。

基本機能は、通話(IP電話・音声通話)、電話帳、SMS、OLA Entrada(オーラエントラーダ)(※ネットワーク共有機能などの利用が可能)といった、必要な機能だけに特化!

商品詳細はこちら

http://olainc.jp/KT01/

※価格は端末のみの価格となります。

※本商品にはSIMカードは付属しておりません。

※購入には別途回線契約が必要です。

※携帯電話サービスを利用するには、別途通信契約が必要です。

※OLA社が提供する以外のSIMカードをご利用の場合、バッテリー消費が激しくなる可能性がございます。APNを正しく設定する必要がございます。APN設定内容については契約先の会社へご確認ください。

※掲載商品の仕様・性能は予告なしに変更する場合があります。

※本ページの画像は全てイメージです。

※Bluetoothは、Bluetooth SIG Inc.の登録商標です。

©1976,2016 SANRIO CO., LTD. ©2016 OLA Inc

