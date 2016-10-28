10月28日　ニワトリの日

2016年10月28日
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日めくりカレンダー

「に（２）わ（８）とり」の語呂合わせから、日本養鶏協会などが１９７８年６月に制定しました。鶏卵・鶏肉の消費拡大が目的です。

記事提供元：C CHANNEL

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