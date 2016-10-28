10月28日　ニワトリの日

日めくりカレンダー
「に（２）わ（８）とり」の語呂合わせから、日本養鶏協会などが１９７８年６月に制定しました。鶏卵・鶏肉の消費拡大が目的です。
記事提供元：C CHANNEL
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「に（２）わ（８）とり」の語呂合わせから、日本養鶏協会などが１９７８年６月に制定しました。鶏卵・鶏肉の消費拡大が目的です。
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2016年9月19日
2016年5月30日
2016年5月21日
2016年4月18日
2015年9月14日
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第９６回天皇杯全日本サッカー選手権大会 ラウンド１６（１１月９日、１２日開催）のマッチスケジュール（キックオフ時間、試合会場）が下記の通り決まりました。 【第９６回天皇杯全日本サッカー選手権大会】[ラウンド１６] ﾏｯﾁ … 続きを読む
共同通信社の 「きさらぎ会」 東京１０月例会で、 遠藤利明・五輪担当相が 「２０２０年東京五輪・パラリンピック大会の成功に向けて」と題して講演した。 「東京五輪は日本の最新技術、芸術、文化を世界へ発信する最高のチャンス」と強調。その上で、五輪・パラリンピックを契機とする地域振興に取り組む姿勢を 示し、自治体の積極的な参加を呼び掛けた。詳しく