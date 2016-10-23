中途半端なデザインが個性的！筆塗りかけネイル

2016年10月23日
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中途半端なデザインが個性的！筆塗りかけネイル　画像１

Nail Quick

1ベースコートを塗ります
2白色ポリッシュを塗ります
3ポリッシュの筆を使って3色塗る
4トップコートを塗り完成

produced by NailQuick
https://www.nailquick.co.jp/

記事提供元：C CHANNEL

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