重ね塗りでトレンド唇♡

2016年10月22日
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重ね塗りでトレンド唇♡　画像１

清水愛美

秋に人気な、ダークな色合いのリップ♡
お気に入りのグロスもあるから、
ダークカラーのリップに挑戦出来ない！

そんな時にクリアブラックのグロスがいいですよ♡
普段のリップにプラス、クリアブラックのグロスを
ON!するだけで♡印象が変わっちゃいます♡

ビューティーマインズリップグロス02クリアブラック
ビューティマインズスティックティント04ネクタリンピーチ

記事提供元：C CHANNEL

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