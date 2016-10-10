デイリーメイクにおすすめ❤️ヘアアレンジ

2016年10月10日
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デイリーメイクにおすすめ❤️ヘアアレンジ　画像１

GUMHEE

毎日のスタイルを簡単に可愛くします！
みんな試しください〜❤️

옆머리를 조금만 잡아 묶어주세요.
묶은 머리를 반을 갈라 안으로 한번 감아 넣어주세요.머리를 조금씩 뽑아 자연스럽게 만들어주면 완성!
매일하는 스타일에 간단하게 포인트만으로 여성스럽게!

記事提供元：C CHANNEL

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