15組のお笑い芸人が続々登場！ 【あんみつ】人力舎所属

CCHAN Comedy
１５組の若手お笑い芸人が毎日１組ずつ登場するスペシャル企画！
人力舎所属の【あんみつ】が独特の世界観で笑いを届けます。
記事提供元：C CHANNEL
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１５組の若手お笑い芸人が毎日１組ずつ登場するスペシャル企画！
人力舎所属の【あんみつ】が独特の世界観で笑いを届けます。
記事提供元：C CHANNEL
2016年5月30日
2016年3月18日
2015年6月11日
2015年6月8日
2014年2月24日
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大宮アルディージャ ５－０ ジュビロ磐田 湘南ベルマーレ ４－０ 徳島ヴォルティス ＡＣ長野パルセイロ ２－３ 横浜ＦＣ 大分トリニータ ０－１ 清水エスパルス 鹿島アントラーズ ２－１ ファジアーノ岡山 … 続きを読む
共同通信社の 「きさらぎ会」 東京１０月例会で、 遠藤利明・五輪担当相が 「２０２０年東京五輪・パラリンピック大会の成功に向けて」と題して講演した。 「東京五輪は日本の最新技術、芸術、文化を世界へ発信する最高のチャンス」と強調。その上で、五輪・パラリンピックを契機とする地域振興に取り組む姿勢を 示し、自治体の積極的な参加を呼び掛けた。詳しく