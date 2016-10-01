サードウェーブの日本食を東京・田町の路地裏で味わう

2016年10月1日
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サードウェーブの日本食を東京・田町の路地裏で味わう　画像１

ウォーカープラス

“ハイブリット・KAPPOU(割烹)”がテーマの料理店「大安吉日(たいあんきちじつ)」が10月3日(月)、田町(東京都港区)にオープン。“日本食の第3の波(サードウェーブ)”を提唱する同店の試食会に、動画ファッションマガジン「C CHANNEL」クリッパー(投稿者)の水谷映里さんが参加！

▼ウォーカープラスでもっと詳しく！
http://news.walkerplus.com/article/87425/

記事提供元：C CHANNEL

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