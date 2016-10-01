サードウェーブの日本食を東京・田町の路地裏で味わう

ウォーカープラス
“ハイブリット・KAPPOU(割烹)”がテーマの料理店「大安吉日(たいあんきちじつ)」が10月3日(月)、田町(東京都港区)にオープン。“日本食の第3の波(サードウェーブ)”を提唱する同店の試食会に、動画ファッションマガジン「C CHANNEL」クリッパー(投稿者)の水谷映里さんが参加！
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http://news.walkerplus.com/article/87425/
記事提供元：C CHANNEL
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2016年7月15日
2015年7月14日
2015年7月13日
2015年6月7日
2014年2月26日
2014年2月19日
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大宮アルディージャ ５－０ ジュビロ磐田 湘南ベルマーレ ４－０ 徳島ヴォルティス ＡＣ長野パルセイロ ２－３ 横浜ＦＣ 大分トリニータ ０－１ 清水エスパルス 鹿島アントラーズ ２－１ ファジアーノ岡山 … 続きを読む
共同通信社の 「きさらぎ会」 東京１０月例会で、 遠藤利明・五輪担当相が 「２０２０年東京五輪・パラリンピック大会の成功に向けて」と題して講演した。 「東京五輪は日本の最新技術、芸術、文化を世界へ発信する最高のチャンス」と強調。その上で、五輪・パラリンピックを契機とする地域振興に取り組む姿勢を 示し、自治体の積極的な参加を呼び掛けた。詳しく