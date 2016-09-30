9月30日の誕生花　ケイトウ

2016年9月30日
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9月30日の誕生花　ケイトウ　画像１

Birth Flower

ケイトウ(Plumed Cockscomb)
ケイトウとは、「鶏頭」雄鶏の赤いトサカの意味で、赤い花の姿形が語源。
英名も同様に「Cockscomb=雄鶏のとさか」と呼ばれている。

花言葉
おしゃれ、風変わり

記事提供元：C CHANNEL

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