9月30日の誕生花　ケイトウ

Birth Flower
ケイトウ(Plumed Cockscomb)
ケイトウとは、「鶏頭」雄鶏の赤いトサカの意味で、赤い花の姿形が語源。
英名も同様に「Cockscomb=雄鶏のとさか」と呼ばれている。
花言葉
おしゃれ、風変わり
記事提供元：C CHANNEL
Birth Flower
ケイトウ(Plumed Cockscomb)
ケイトウとは、「鶏頭」雄鶏の赤いトサカの意味で、赤い花の姿形が語源。
英名も同様に「Cockscomb=雄鶏のとさか」と呼ばれている。
花言葉
おしゃれ、風変わり
記事提供元：C CHANNEL
2015年6月8日
2015年6月3日
2015年5月25日
2015年5月22日
2015年4月26日
2015年4月25日
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共同通信社の 「きさらぎ会」 東京１０月例会で、 遠藤利明・五輪担当相が 「２０２０年東京五輪・パラリンピック大会の成功に向けて」と題して講演した。 「東京五輪は日本の最新技術、芸術、文化を世界へ発信する最高のチャンス」と強調。その上で、五輪・パラリンピックを契機とする地域振興に取り組む姿勢を 示し、自治体の積極的な参加を呼び掛けた。詳しく