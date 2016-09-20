ベーシックアイテムもZARA kidsで見つかる！キッズサイズのジャケット着回し

2016年9月20日
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CCHAN Fashion

◆ベーシックオフィススタイル
ブルーシャツをINしてパリっと爽やかに♪小物をポイントにして♡

◆シンプルマリンスタイル
ネイビーのストライプと赤小物でマリンスタイルに

◆リッチレディスタイル
お上品な色合いのボーダーワンピースをIN♪
パイソン小物で高級感をプラス

記事提供元：C CHANNEL

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共同通信社の 「きさらぎ会」 東京１０月例会で、 遠藤利明・五輪担当相が 「２０２０年東京五輪・パラリンピック大会の成功に向けて」と題して講演した。 「東京五輪は日本の最新技術、芸術、文化を世界へ発信する最高のチャンス」と強調。その上で、五輪・パラリンピックを契機とする地域振興に取り組む姿勢を 示し、自治体の積極的な参加を呼び掛けた。

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