9月20日の誕生花　ニチニチソウ

Birth Flower
ニチニチソウ(Catharanthus roseus)
「日々草（ニチニチソウ）」は、初夏から秋まで次々と新しい花を咲かせるので、日々花が絶えないことから名付けられた。
花言葉
楽しい毎日、楽しい思い出
記事提供元：C CHANNEL
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ニチニチソウ(Catharanthus roseus)
「日々草（ニチニチソウ）」は、初夏から秋まで次々と新しい花を咲かせるので、日々花が絶えないことから名付けられた。
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2016年9月14日
2016年3月17日
2016年2月29日
2015年2月24日
2015年1月8日
2014年6月11日
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共同通信社の 「きさらぎ会」 東京１０月例会で、 遠藤利明・五輪担当相が 「２０２０年東京五輪・パラリンピック大会の成功に向けて」と題して講演した。 「東京五輪は日本の最新技術、芸術、文化を世界へ発信する最高のチャンス」と強調。その上で、五輪・パラリンピックを契機とする地域振興に取り組む姿勢を 示し、自治体の積極的な参加を呼び掛けた。詳しく