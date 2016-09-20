9月20日の誕生花　ニチニチソウ

2016年9月20日
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9月20日の誕生花　ニチニチソウ　画像１

Birth Flower

ニチニチソウ(Catharanthus roseus)
「日々草（ニチニチソウ）」は、初夏から秋まで次々と新しい花を咲かせるので、日々花が絶えないことから名付けられた。

花言葉
楽しい毎日、楽しい思い出

記事提供元：C CHANNEL

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